Чи є конфлікт між Гусєвим та Газзаєвим

Півзахисник київського "Динамо" Олег Гусєв категорично спростував чутки про те, що в нього нібито стався конфлікт із головним тренером команди Валерієм Газзаєвим і з цієї причини він нібито навіть відмовився продовжувати контракт з клубом (термін нинішньої угоди Гусєва з "Динамо" завершується в кінці цього року).

"Ну який іще конфлікт? Це все дурниці, - коротко й ясно сказав щодо цього Гусєв у рамках інтерв`ю виданню" Спорт-Експрес в Україні ". - Що стосується контракту, то ми з керівництвом клубу вже досягли домовленості про його пролонгацію. Що ж до термінів нової угоди все стане відомо в найближчі дні".

Крім того, футболіст поділився подробицями про свою травму коліна і передбачувані терміни одужання.

"Пошкодження отримав ще на зборі в Португалії. Зараз коліно, як і раніше, непокоїть. 17 березня їду на обстеження. Точний діагноз може містити лише медичний висновок. Зараз іноді займаюся окремо, іноді в загальній групі. Крім того, відразу після повернення зі зборів я простудився. Тиждень трималася температура. Перше тренування в сезоні я провів лише за два дні до матчу з "Іллічівцем".

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