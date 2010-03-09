Завтра на "Олімпійському" День відкритих дверей

Київ. 9 березня. УНІАН. Завтра на національному спортивному комплексі "Олімпійський" відбудеться День відкритих дверей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА, під час проведення чергового Дня відкритих дверей на НСК відбудеться огляд будівництва стадіону та ознайомлення з ходом монтажу першої колони навісу.

Аналіз виконання процесу монтажу відбудеться за участі віце-прем’єр-міністра України І.ВАСЮНИКА, міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА, членів профільних комітетів Верховної Ради, представників Київської міської державної адміністрації, Федерації футболу України, Головного К контрольно-ревізійного управління, АТ ХК "Київміськбуд" та підрядних і проектних організацій, державних науково-дослідних установ.

На захід запрошуються представники ЗМІ, члени Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки дотримання законодавства при проведенні реконструкції НСК "Олімпійський".

Захід відбудеться 10 березня о 12.00 в приміщенні штабу з реконструкції НСК "Олімпійський". Проїзд через провулок Лабораторний. Акредитація ЗМІ здійснюється за телефонами: 289-95-05, 067-234-49-55.

