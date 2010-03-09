Стартував продаж квитків на фінал Ліги Чемпіонів

У понеділок, 8 березня, о 13:00 за київським часом на сайті UEFA.com розпочався ексклюзивний продаж квитків на фінал Ліги чемпіонів УЄФА, що відбудеться 22 травня на мадридському стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Один уболівальник може претендувати на два з 11 тисяч загально доступних перепусток на трибуни.

Про це пише офіційний сайт УЄФА.

Продаж квитків, що завершиться 19 березня о 19:00 за київським часом, ведеться тільки через UEFA.com. Кожен охочий має заповнити детальну анкету, яка приймається у режимі он-лайн. Якщо попит перевищить пропозицію, правильно подані заявки на придбання квитків будуть обрані за допомогою лотереї.

Велика частина квитків на фінал Ліги чемпіонів призначена або для широкої публіки - нейтральних любителів футболу, які хочуть відвідати вирішальний матч, або для уболівальників двох клубів-фіналістів. Загальна кількість місць на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" складає 75 тисяч.

Отже, кожний з фіналістів отримає по 21 тисячі квитків, які й розповсюдить серед своїх уболівальників. Таким чином, в цілому на трибунах буде 42 тисячі зацікавлених фанів, плюс іще 11 тисяч шанувальників футболу з усього світу.

Сюди входять 2000 спеціалізованих дитячих пакетів (одна дитина плюс один дорослий) - по 1000 на кожну команду-фіналіста, а також 1000 дитячих пакетів для широкого загалу. При цьому квитки для дітей, що входять в цей пакет, продаються за півціни.

Ще 500 квитків отримають діти, які братимуть участь у Фестивалі Ліги чемпіонів УЄФА. Голова Комітету УЄФА з клубних змагань Міхаель ван Праг підкреслив, як важливо "надихати нове покоління вболівальників і футболістів". "Отримати два квитки на вирішальний матч найсильніших клубів Європи і побачити зірок світового футболу у дії - це щось надзвичайне", - вважає він.

Решта квитків розповсюджуватиметься серед європейської футбольної родини, включаючи УЄФА, місцевий організаційний комітет, національні асоціації, комерційних партнерів і представників телерадіокомпаній.

На квитки претендуватимуть лише ті глядачі, чиї анкети будуть правильно оформлені й подані у зазначений термін. За однією заявкою можна придбати не більше двох квитків. Роблячи її через UEFA.com, ви тим самим погоджуєтеся з правилами і умовами УЄФА.

Для широкої публіки квитки доступні в наступних цінових категоріях: перша - 300 євро (дитячий пакет - 450), друга - 225, третя - 155 (дитячий пакет - 232,50), четверта - 90 євро.

Адміністративний збір для кожної задоволеної заявки складатиме 25 євро для мешканців Іспанії (включаючи поштові послуги), 32 євро - для нейтральних фанів з Європи та 45 - для представників решти світу. Платіж здійснюється лише кредитними картками (MasterCard та Visa).

Не пізніше 31 березня усіх кандидатів на придбання квитків буде сповіщено про те, чи задоволені їхні заявки. А з 23 квітня сплачені квитки відправлятимуться їхнім володарям кур`єрською поштою. Статус своїх заявок можна буде перевірити, починаючи з 1 квітня, зайшовши на UEFA.com під заздалегідь зазначеним паролем.

Щоб отримати більш детальну інформацію, звертайтеся до CATSA - сервісної компанії, обраної Іспанською федерацією футболу та мадридським "Реалом" за електронною адресою uclf2010madrid@cat.es. Телефон для довідок: +34 952 367 290 (міжнародний) та 902 22 01 22 (Іспанія), який працюватиме у робочі дні з 9:00 до 21:00 за місцевим часом.

У разі порушення авторських прав УЄФА вживатиме відповідні заходи. Усі кандидати, зареєстровані на UEFA.com, перевірятимуться за базою даних поліції - отже, квитки не будуть доступні для тих, кому заборонено приходити на стадіон. На кожному квитку вказуватиметься ім`я власника, а для входу на "Сантьяго Бернабеу" глядачам необхідно мати при собі документи.

УЄФА особливо підкреслює, що квитки на фінал не продаватимуться через агентства або брокерів. УЄФА закликає любителів футболу не мати справ зі спекулянтами, які не тільки просять за квитки захмарні ціни, але часом і не мають їх у наявності.