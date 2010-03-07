"Шахтар" наздогнав "Динамо"

Перемігши земляків із "Металурга" - 1:0, гірники наздогнали "Динамо" за набраними очками. Проте кивський клуб залишається прихованим лідером, маючи гру в запасі.

Про це пише офіційний сайт УЄФА.

Ось уже другий матч поспіль після вильоту з Ліги Європи УЄФА "Шахтар" виглядає не дуже переконливо, що не заважає підопічним Мірчі Луческу здобувати "економні" перемоги. Цього разу гірники у не дуже видовищній зустрічі подолали сусідів із "Металурга" з мінімальним рахунком.

Незважаючи на бразильське "лобі", переможний гол вийшов суто "українським". Захисник національної збірної Василь Кобін з лівого флангу зробив гострий простріл у центр карного майданчика, де захисники господарів "забули" Олександра Гладкого. На останній хвилині першого тайму той спокійно прийняв м`яч і другим дотиком вразив дальній кут воріт Дишленковича.

Друга половина поєдинку, за яким з трибун спостерігав головний тренер збірної України Мирон Маркевич, пройшла за незначної переваги "Металурга", однак слушних нагод для того, щоб зрівняти рахунок підопічні Николая Костова майже не створили. Найнебезпечнішим вийшов удар Чавдара Янкова, що на 74-й хвилині прийшовся у штангу.

Завершуючи гру в меншості після вилучення Луїса Адріано, "Шахтар" усе ж зберіг перевагу, здобувши три очки та наздогнавши київське "Динамо", яке напередодні, нагадаємо, не змогло переграти в Маріуполі "Іллічівець" (1:1). Обидва лідери мають по 46 пунктів, однак у біло-синіх - гра в запасі.

Шанс вийти на чисте четверте місце змарнував дніпропетровський "Дніпро". Утім, урятувавши поєдинок у Києві з "Арсеналом" (1:1), дніпряни наздогнали донецький "Металург" і "Карпати". У всіх цих команд - по 30 очок, вони на вісім пунктів відстають від "Металіста". "Арсенал" вийшов уперед після того, як Сергій Закарлюка на 52-й хвилині реалізував 11-метровий, призначениий за фол воротаря Євгена Боровика у боротьбі з Йонуцом Мазілу. Відігралися гості також після пенальті: Андрій Хомин зіграв рукою в карному майданчику, і суддівський вирок на 80-й хвилині виконав Євген Селезньов.

До тріо, яке сперечається за четверте - єврокубкове - місце, упритул наблизилася "Таврія", обігравши на виїзді "Кривбас". Єдиний гол у ворота аутсайдера провів на 28-й хвилині Олександр Ковпак, засмутивши господарів, які з сіма очками замикають турнірну таблицю.

"Ворскла" не втримала мінімальної переваги над запорізьким "Металургом". На гол Ахмеда Янузі, котрий на 22-й хвилині скористався помилкою голкіпера запоріжців Максима Коваля, гості відповіли влучним ударом Сергія Кривцова. За десять хвилин до фінального свистка він влучно пробив головою після навісу Володимира Полєвого від кутового прапорця - 1:1. Ворскляни залишаються в нижній половині таблиці, набравши, як і "Металург", 20 очок.

