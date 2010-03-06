Богуша прооперовано в Німеччині

На початку тижня Станіслав Богуш у зв`язку з проблемами з ногою, які заважали йому повноцінно тренуватися останнім часом, відправився на медичне обстеження до однієї з клінік Німеччини. Вердикт німецьких ескулапів був невтішний - воротарю «Динамо» потрібне хірургічне втручання. Одразу ж, в Німечині, Стасу була зроблена операція.

Тепер голкіперу належить пройти непростий відновлювальний період. А нинішній сезон, враховуючи, що до його закінчення залишається всього два місяці, швидше за все, для Станіслава вже закінчився.

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)

