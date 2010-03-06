«Дніпро» можуть виключити з Прем’єр-ліги

3 березня на Загальних зборах Учасників ПРЕМ`ЄР-ЛІГИ президент ФК «Зоря» Євген Геллер висловився стосовно ситуації, що склалася навколо касаційного оскарження ФК «Дніпро» у Вищому адміністративному суді України постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 03.11.2009 р. (основною вимогою касаційної скарги є залишення в силі постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 06.07.2009 р., якою було ліквідовано ОПФКУ «ПРЕМ`ЄР-ЛІГА»).

Євген Геллер проінформував присутніх про те, що у червні 2009 р. ФК «Дніпро» звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва із позовом про визнання протиправними дій державного реєстратора, визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації та припинення юридичної особи ОПФКУ «Прем`єр-ліга» шляхом ліквідації. При цьому ФК «Дніпро» мотивував свої вимоги недоліками чинної на той час редакції Статуту ПЛ. Постановою від 06.07.2009 р. суд першої інстанції задовольнив позов ФК «Дніпро» в частині ліквідації ОПФКУ «Прем`єр-ліга». Не погоджуючись із прийнятою постановою, Прем`єр-ліга оскаржила її у Київському апеляційному адміністративному суді, який постановою від 03.11.2009 року повністю задовольнив апеляційну скаргу ПЛ, скасувавши постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 06.07.2009 р. та повністю відмовив ФК «Дніпро» у заявлених вимогах. Цим обставинам передувало внесення змін та доповнень до Статуту ПЛ, які були погоджені Виконавчим комітетом ФФУ, затверджені Загальними зборами Учасників ОПФКУ «Прем`єр-ліга» 24.09.2009 р. та зареєстровані державним реєстратором 05.10.2009 р. Даними змінами та доповненнями було повністю усунуто ті недоліки, на які посилався ФК «Дніпро» при зверненні до суду. Тим не менше, будучи обізнаним з вказаними змінами та доповненнями (як і з тим, що вони були погоджені Виконавчим комітетом ФФУ), внесення яких до Статуту ПЛ усунуло предмет спору взагалі, ФК «Дніпро» звернувся до Вищого адміністративного суду України із касаційною скаргою на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 03.11.2009 р. Основною вимогою касаційної скарги є залишення в силі постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 06.07.2009 р., тобто ФК «Дніпро» продовжує наполягати на ліквідації Прем`єр-ліги.

Заслухавши та обговоривши інформацію президента ФК «Зоря» і врахувавши непоправні наслідки можливого задоволення касаційної скарги ФК «Дніпро» Вищим адміністративним судом України (а саме ліквідацію ПЛ), Загальні збори Учасників вирішили:

1. Зобов`язати ФК «Дніпро» в розумний строк (з урахуванням того, що чергове засідання Вищого адміністративного суду України по даній справі призначене на 10:00 17.03.2010 р.) вчинити всі необхідні юридичні та фактичні дії щодо відмови від позову у повному обсязі та відкликати з Вищого адміністративного суду України свою касаційну скаргу на рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 03.11.2009 р.

2. Зобов`язати ФК «Дніпро» офіційно проінформувати Прем`єр-лігу про виконання п. 1 цього Рішення.

3. У випадку невиконання ФК «Дніпро» п.п. 1, 2 цього Рішення Загальним зборам Учасників ПЛ розглянути питання щодо виключення ФК «Дніпро» зі складу Учасників ПРЕМ`ЄР-ЛІГИ з підстав, передбачених Статутом ПЛ.

Офіційний сайт УПЛ

