Розклад міжнародних трансляцій 19 туру

Матчі покажуть у 25 країнах

Окремі матчі 19 туру Епіцентр Чемпіонату України показуватимуть щонайменше у 25 країнах світу. 6 березня (субота)

Зоря - Карпати

Polsat Futbol (Польща) Іллічівець - Динамо

Інтер+

НТВ-Плюс Наш футбол (Росія)

Polsat Futbol (Польща)

Boom Sport Two (Румунія)

Kuwait TV3 (Близький Схід і Північна Африка) 7 березня (неділя)

Металург (Донецьк) - Шахтар

Інтер+

НТВ-Плюс Наш футбол (Росія)

Boom Sport Two (Румунія)

Polsat Futbol (Польща)

Kuwait TV3 (Близький Схід і Північна Африка)

Нау TV (Вірменія) Також звітні матчі транслюватимуться в мережі Інтернет на сайті Офіційного інтернет-транслятора Прем’єр-ліги − football.ua. Офіційний сайт УПЛ

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