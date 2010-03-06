Розклад міжнародних трансляцій 19 туру
13:57, 06 березня 2010Футбол 2012
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Матчі покажуть у 25 країнах
Окремі матчі 19 туру Епіцентр Чемпіонату України показуватимуть щонайменше у 25 країнах світу.
6 березня (субота)
Зоря - Карпати
Polsat Futbol (Польща)
Іллічівець - Динамо
Інтер+
НТВ-Плюс Наш футбол (Росія)
Polsat Futbol (Польща)
Boom Sport Two (Румунія)
Kuwait TV3 (Близький Схід і Північна Африка)
7 березня (неділя)
Металург (Донецьк) - Шахтар
Інтер+
НТВ-Плюс Наш футбол (Росія)
Boom Sport Two (Румунія)
Polsat Futbol (Польща)
Kuwait TV3 (Близький Схід і Північна Африка)
Нау TV (Вірменія)
Також звітні матчі транслюватимуться в мережі Інтернет на сайті Офіційного інтернет-транслятора Прем’єр-ліги − football.ua.
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