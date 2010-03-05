Зірка італійського футболу навчає дітей на Буковині

Чернівці. 4 березня. УНІАН. Знаменитій футбольній рефері УЄФА з Італії Стефано ФАРІНА у ці дні проводить заняття з вчителями чотирьох середніх шкіл у селах Верхні та Нижні Петрівці Кіцманського району Чернівецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Чернівцях журналістів, насамперед, цікавило те, хто запросив і яка мета перебування С.ФАРІНА в Україні і, зокрема, на Буковині.

Гість з Італії зазначив: «Я 8 років живу у Римі. Мені вдалося зустрітися з представниками Міжнародної організації з міграції (МОМ), з якими я обговорив багато проблем, які існують в буковинських селах. Пропозицію приїхати на Буковину сприйняв із великим ентузіазмом».

С.ФАРІНА зазначив, що його познайомили з жінками з Чернівецької області, які виїхали на заробітки в Італію, і які змушені на певний час залишили своїх дітей в Україні. Після цього він вирішив приїхати до цих дітей на Буковину. «Діти відчувають себе самотніми. Ми намагаємося в межах наших можливостей надати їм підтримку», - каже він.

Тренінги з комунікації, створення команди та техніки перемоги проводяться С.ФАРІНОЮ у рамках програми MOM «Розбудова дієвості повноважень українських місцевих установ у галузі міграційної та соціально-освітньої політики на користь дітей, жінок і місцевих громад».

Мета цієї ініціативи — надати вчителям навичок, що допомагають полегшити психосоціальний тиск на підлітків, чиї матері поїхали на заробітки до Італії.

С.ФАРІНА, колишній рефері Ліги чемпіонів УЄФА та ігор Серії А, представив техніки, які можна впроваджувати у місцевих школах. Ці техніки допомагають прищепити учням впевненість у собі та зміцнити єдність у місцевих громадах. Сюди входить діяльність, що сприяє прийняттю рішень, розв`язуванню проблем, командній роботі та підтримці позитивної спрямованості.

«Нам хочеться передати вчителям, які кожного дня знаходяться зі своїми учнями, вміння об’єднати дітей. Першого дня свого перебування на Буковині я зіткнувся з групою надзвичайних людей. Саме в тих місцях, які здаються покинутими усіма, знаходяться моральні цінності», - зазначив С.ФАРІНА.

Він каже, що прагне передати буковинцям те, що робить у повсякденному житті. «Вашим землякам я розповідаю про створення команд і мотивацію, яка обов’язково повинна бути у спорті. Ми працюємо на Буковині кілька днів. Моя мета – показати дітям, що є краще майбутнє», - додав відомий арбітр. Мета цього проекту МОМ - заохочувати дітей, «щоб вони повірили в себе».

С.ФАРІНА стверджує: «Важливо надати дітям мотивацію, щоб вони були здатні відповідати на виклик, що кидає їм життя; підтримати їхню самоповагу, щоб вони змогли досягти успіху у майбутньому».

