Уряд дав Львову на стадіон ще 50 млн. гривень

Львів. 5 березня. УНІАН. 3 березня уряд прийняв рішення про виділення 50 млн. грн. авансового платежу на будівництво стадіону у Львові, який прийматиме матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Ці кошти нам потрібні для того, щоб генпідрядник зміг закупити нові будівельні матеріали, опалубки для будівництва монолітних колон посадкових рядів тощо. Будівництво стадіону не може чекати поки буде прийнятий державний, а потім місцевий бюджет, адже нам потрібно постійно підтримувати той високий темп будівництва, який стартував тиждень тому», – зазначив у коментарі УНІАН в.о. директора ЛКП «Дирекція з будівництва стадіону у Львові» Роман ЧЕРКАС.

Нагадаємо, що під час третього засідання міжвідомчої комісії з питань будівництва стадіону у Львові віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК пообіцяв, що найближчим часом уряд прийме рішення про авансування будівництва стадіону у Львові.

