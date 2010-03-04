Головний тренер національної збірної з футболу Мирон Маркевич просить перенести останній тур чемпіонату України.

Про це він повідомив в інтерв’ю газеті “Команда”.

“Травневий збір буде дуже важливим, тому через Команду я хочу звернутися і до керівництва Прем’єр-ліги, і до керівництва ФФУ, і до своїх колег з клубів з проханням про невелике коригування заключного відрізку чемпіонату. Прошу, щоб сезон у нас закінчився 16 травня не фіналом Кубка країни, а поєдинками заключного туру першості. Якщо матчі 30-го туру відбудуться 9 травня, то до нашого збору, який почнеться через 11 днів, багато виконавців можуть бути вже повністю “розібраними” і продуктивної роботи у нас не вийде.

Тобто, в інтересах збірної тур слід перенести. Сподіваюсь, нам підуть назустріч”, – сказав М.Маркевич.

