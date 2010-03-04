Сезон 2010-2011 розпочнеться 4 липня грою за Суперкубок

Футбольна Прем`єр-ліга затвердила календар матчів на 2010 рік.

Про це кореспонденту "Чемпіона" розповів генеральний директор Прем`єр-ліги Олександр Єфремов.

"Новий сезон буде починатися 4 липня грою за Суперкубок, а 10 липня буде 1-й тур. Осіння частина сезону завершиться 27 листопада, а весняна розпочнеться 6 березня. Ми проведемо 19 турів у 2010 році нового чемпіонату і таким чином трохи розвантажимо весняну частину", - сказав Єфремов.

А от гімн Прем`єр-ліги, а також м`ячі, якими гратимуть офіційні матчі, ще не затверджені.

"Гімн не затвердили, будемо допрацьовувати. М`ячі - приймається пропозиція, що треба знайти фірму з числа провідних виробників і створити тендерні умови”, – повідомив О.Єфремов.

