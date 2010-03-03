Україна залишається 24-ю

Сьогодні ФІФА оприлюднила новий рейтинг-лист національних збірних з футболу. Згідно з ним першою йде збірна Іспанії, далі – Бразилія та Нідерланди.

Збірна України як і раніше посідає 24 місце.

Рейтинг збірних:

1. (1) Іспанія - 1642 очки.

2. (2) Бразилія - 1594.

3. (3) Нідерланди - 1324.

4. (4) Італія - 1226.

5. (6) Німеччина - 1208.

6. (5) Португалія - 1201.

7. (7) Франція - 1171.

8. (9) Англія - 1109.

9. (8) Аргентина - 1087.

10. (12) Греція - 1074.

11. (11) Хорватія - 1050.

12. (13) Росія - 1042 ...

...24. (24) Україна - 851 ...

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