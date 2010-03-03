Україна залишається 24-ю
17:25, 03 березня 2010Футбол 2012
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ФІФА оприлюднила новий рейтинг
Сьогодні ФІФА оприлюднила новий рейтинг-лист національних збірних з футболу. Згідно з ним першою йде збірна Іспанії, далі – Бразилія та Нідерланди.
Збірна України як і раніше посідає 24 місце.
Рейтинг збірних:
1. (1) Іспанія - 1642 очки.
2. (2) Бразилія - 1594.
3. (3) Нідерланди - 1324.
4. (4) Італія - 1226.
5. (6) Німеччина - 1208.
6. (5) Португалія - 1201.
7. (7) Франція - 1171.
8. (9) Англія - 1109.
9. (8) Аргентина - 1087.
10. (12) Греція - 1074.
11. (11) Хорватія - 1050.
12. (13) Росія - 1042 ...
...24. (24) Україна - 851 ...
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