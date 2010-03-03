“Шахтар” та “Динамо” втрачають позиції

Київ. 3 березня. УНІАН. Провідні українські клуби донецький “Шахтар” та київське “Динамо” втрачають позиції у рейтингу Міжнародної федерація футбольної історії та статистики.

Про це пише сайт “Чемпіон”.

Згідно з оприлюдненим новим рейтингом IFFHS "Шахтар" опустився на один рядок і посідає п`яту сходинку серед футбольних клубів світу.

Київське "Динамо" втратило чотирнадцять позицій і тепер 57-е.

Рейтинг IFFHS:

1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 321,0

2 (2). "Челсі" (Англія) - 286,0

3 (6). "Вердер" (Німеччина) - 284,0

4 (3). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 278,0

5 (4). "Шахтар" (Україна) - 266,0

6 (5). "Арсенал" (Англія) - 254,0

7 (8). "Естудіантес" (Аргентина) - 251,0

8 (9). "Крузейро" (Бразилія) - 249,0

9 (7). "Гамбург" (Німеччина) - 242,0

10 (10). "Рома" (Італія) - 240,0

...57 (43). "Динамо" (Україна) - 154,5

...95 (102). "Металург" (Донецьк, Україна) - 122,5

...168 (98). "Металіст" (Україна) - 96,0

...316 (109). "Таврія" (Україна) - 68,5

...334 (324). "Ворскла" (Україна) - 67,0

