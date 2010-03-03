Дедечко відправився на Урал

Півзахисник Денис Дедечко підписав контракт із російським клубом «Амкар». Команда з Пермі виступає у Прем`єр-лізі Росії, а перший матч у новому сезоні проведе 12-го березня з московським ЦСКА.

Дедечко народився в липні 1987 року в Києві. Виступав за дитячі команди «Зміна-Оболонь», «Київ-Схід», а в 2004 році був запрошений до «Динамо-2». За три роки Денис провів у першій лізі більше 60-ти матчів, а влітку 2007 року став володарем Суперкубка України.

Однак закріпитися в основному складі «Динамо» у Дедечка не склалося. Наступні півроку на правах оренди футболіст провів у охтирському «Нафтовик-Укрнафті», потім рік у російській «Луч-Енергії». У січні 2010 року Валерій Газзаєв узяв Дениса на збір «Динамо» до Ізраїлю, але після повернення до Києва гравець залишив розташування клубу і поїхав на перегляд до «Амкару». Відтепер у Пермі будуть виступати троє колишніх динамівців – Георгій Пеєв, Віталій Федорів та Денис Дедечко.

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)

