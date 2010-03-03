«Металіст» активізує вболівальників

Харків. 3 березня. УНІАН. Футбольний клуб «Металіст» провів зустріч зі студентами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в рамках нової програми активізації спілкування з уболівальниками «Назустріч один одному».

Як передає кореспондент УНІАН, у зустрічі зі студентством взяли участь Генеральний директор ФК «Металіст» Сергій ВОЛІК, Головний тренер ФК «Металіст» і національної збірної України з футболу Мирон МАРКЕВИЧ, капітан «Металіста» Олександр ГОРЯЇНОВ і гравець Віталій БОРДІЯН.

За словами С.ВОЛІКА, проект «Назустріч один одному» передбачає більш тісне спілкуванні футбольного клубу «Металіст» із уболівальниками, «і в першу чергу зі студентством як найбільш відданим уболівальником».

Генеральний директор клубу розповів, що відповідно до проекту в кожному виші Харкова буде створено спеціальний інформаційний центр, у якому студенти оперативно зможуть отримувати інформацію про функціонування клубу, також «Металіст» встановить мінімальні ціни на квитки на матчі чемпіонату України для студентів і при цьому відновлює студентську футбольну лігу Харкова.

«Це життя нас змусило такий проект започаткувати, оскільки студенти – це основна категорія наших уболівальників. У нас три основних напрямки в цьому проекті: люди мають дивитися футбол, люди мають грати в футбол і люди мають брати участь у організації футболу. Ми даємо можливість студентам безпосередньо дивитися матчі «Металіста», безпосередньо самим грати. Ми створили студентський сектор, поставили мінімальну ціну на квитки, яка втричі нижча. Ми плануємо в кожному виші створити куток «Металіста» і провести зустрічі з кожним ВНЗ», - сказав С.ВОЛІК.

С.ВОЛІК запевнив, що незабаром у Харкові на полях дитячої футбольної академії ФК «Металіст» відновиться студентська футбольна ліга.

«Для студентів ми організовуємо Металіст-лігу студентську, відроджуємо втрачений чемпіонат студентства. Ми збираємося на своїх полях академії проводити турніри серед усіх вишів міста Харкова. У нас там 16 полів різного формату. Плануємо залучити всі ВНЗ для участі. Від кожного вишу запросили по одному чоловіку, який буде від свого ВНЗ брати участь у організації. Спільно напрацьовуємо регламент, дізнаємося, які є пропозиції студентів. Ціль цього всього – це здоровий спосіб життя», - наголосив Гендиректор клубу.

С.ВОЛІК також додав, що ФК «Металіст» й надалі організовуватиме фан-поїзди для підтримки команди в інших містах.

За словами Ректора ХНУ ім. В. Н. Каразіна Віля БАКІРОВА, який приймав безпосередню участь у розробці та впровадження в дію проекту «Назустріч один одному», така форма спілкування буде корисною як для клубу, так і для студентів.

«Ми створюємо центр підтримки «Металісту», там будуть матеріали, символіка, інформаційний центр, там студенти можуть завжди отримати інформацію про матчі, життя команди, про поїздки. Я б хотів, щоб такі кімнати були не тільки в нашому університеті, але й у інших навчальних закладах. Я думаю, що це б було дуже корисно, цікаво для багатьох університетів. Можливо організовувати виїзди на матчі в інші міста. Фінансова підтримка тут не найголовніше, тут головне підтримка організаційна, інформаційна й підтримка моральна. Футбол – це більше, ніж спорт. Тому я вважаю, що ми маємо підтримати і підтримуємо цей проект», - резюмував В.БАКІРОВ.

У ході зустрічі студенти мали можливість поставити будь-які питання керівництву клубу та його гравцям. Найактивніші отримали сувеніри з клубною символікою та абонементи на матчі «Металіста» на поточний сезон.

