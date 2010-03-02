Визначився ще один офіційний спонсор Євро-2012

У понеділок на церемонії в Сеулі УЄФА та Hyundai Motor Company домовилися про те, що південнокорейська компанія Hyundai-Kia стане офіційним автомобільним партнером ЄВРО-2012 та ЄВРО-2016.

Згідно з угодою, Hyundai-Kia стане ексклюзивним постачальником транспорту, у тому числі автобусів, під час фінальних стадій двох наступних чемпіонатів Європи - найпрестижніших змагань УЄФА для національних збірних.

Як член спонсорської програми EUROTOP Hyundai-Kia буде офіційним партнером УЄФА в галузі транспорту і на інших фінальних турнірах - аж до 2017 року включно. Серед них - чемпіонат Європи серед молоді (2011, 2013, 2015 та 2017 рр.), чемпіонат Європи серед жінок (2013 та 2017 рр), а також чемпіонат Європи з футзалу (2012, 2014 та 2016 рр).

У рамках угоди, що також передбачає передачу спонсорських прав у телетрансляціях на території Європи, Hyundai-Kia буде проводити різні маркетингові кампанії та промо-акції.

Hyundai Motor Company є давнім партнером УЄФА, розпочавши співпрацю з Європейським футбольним союзом ще під час проведення ЄВРО-2000 в Бельгії та Нідерландах. Відтоді південнокорейський виробник передав на потреби УЄФА великий парк авто, які використовувалися на турнірах ЄВРО-2004 та ЄВРО-2008, забезпечуючи безпечне і комфортне транспортування футболістів, офіційних осіб та гостей змагань.

Коментуючи підписання угоди, керівник UEFA Events SA Девід Тейлор зауважив: "Ми раді, що напередодні двох наступних чемпіонатів Європи, у тому числі - найближчого турніру в Польщі та Україні Hyundai-Kia знову стала офіційним автоперевізником УЄФА. Сподіваємося вивести нашу плідну співпрацю, що розпочалася ще на ЄВРО-2000, на новий рівень".

Голова Hyundai Motor Company Чунг Монг Ку додав: "Результатом співробітництва компанії Hyundai з УЄФА протягом останніх десяти років, а бренду Kia - починаючи з ЄВРО-2008, стала поява ідеальної платформи для налагодження зв`язку Hyundai-Kia з європейськими покупцями, і це підняло статус Hyundai та Kia в Європі - на батьківщині футболу. Ми раді продовжити співробітництво задля того, щоб працювати і рости разом з УЄФА, а також досягати спільних цілей у сфері маркетингу".

Офіційний сайт УЄФА

