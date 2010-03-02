Завтра Загальні збори учасників УПЛ

3 березня 2010 р. відбудуться Загальні збори Учасників ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ.

До порядку денного зібрання увійшли наступні питання:

І. Про Рішення ХІ Конгресу ФФУ від 1 грудня 2009 р. та Виконавчого комітету ФФУ від 1 лютого 2010 р.

ІІ. Про підготовку до Генеральної асамблеї ЄПФЛ, що відбудеться 11 березня 2010 р.

ІІІ. Про затвердження списків арбітрів, делегатів та інспекторів для проведення весняної частини змагань ОПФКУ «Прем’єр-ліга» сезону 2009/2010 рр.

IV. Про фінансово-господарську діяльність ОПФКУ «Прем’єр-ліга» та ТОВ «Прем’єр-ліга.» у другому півріччі 2009 р.

V. Про план-календар Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів «Прем’єр-ліги» України сезону 2010/2011 рр.

VI. Про офіційний м’яч, гімн та центральний банер ОПФКУ «Прем’єр-ліга» на сезон 2010/2011 рр.

VII. Про нагородну атрибутику та відзнаки ОПФКУ «Прем’єр-ліга».

VIII. Про внесення змін та доповнень до Статуту ОПФКУ «Прем’єр-ліга».

Місце проведення заходу: готель «ІнтерКонтиненталь» (Київ, вул. Велика Житомирська, 2-А). Початок о 14:00.

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