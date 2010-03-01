У Євро-2012 з’явився свій журнал

Київ. 1 березня. УНІАН. У Києві презентовано офіційний інформаційний бюлетень Євро-2012 Alive.

Як повідомив журналістам керівник місцевого організаційного комітету Євро-2012 Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, планується видати 6 номерів цього бюлетеня по два номери кожного року. Він сказав, що бюлетень є тримовним, він виходитиме українською, польською та англійською мовами. За його словами, організаторами цього проекту є УЄФА та місцеві організаційні комітети України та Польщі, разом з тим увесь наклад першого номеру видруковано в Україні.

Відповідаючи на запитання журналістів, М.ЛУБКІВСЬКИЙ сказав, що наклад першого номеру становить 5 тис. примірників, при цьому видання не є комерційним, воно не буде продаватися, а буде розповсюджуватися через місцеві організаційні комітети.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ розповів, що перший номер бюлетеня присвячений історії Чемпіонату Європи з футболу. Також там містяться матеріали про те, як Україна та Польща здобули право на проведення фінальної частини Євро-2012, зокрема ексклюзивні інтерв’ю про це керівників федерацій футболу України та Польщі, а також матеріали про презентацію офіційного логотипу і слогану турніру.

