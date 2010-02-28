Результати матчів 18-го туру Чемпіонату України

У Дніпропетровську кипіли пристрасті

Завершилися матчі 18-го туру Чемпіонату України з футболу. Дніпро - Зоря 2:2 (Коноплянка 34, Гоменюк 65 – Скоба 52, Лазарович 93) Шахтар - Ворскла 1:0 (Жадсон 45) Чорноморець - Таврія 2:0 (Гришко 75, Сауседо 90) Оболонь - Арсенал 0:0 Результати суботніх зустрічей: Динамо - Кривбас 1 : 0 (Вукоєвич 70) Карпати - Металіст 2 : 1 (Ощипко 18 пен., Голодюк 55 - Джексон 11) Закарпаття - Металург Д 0 : 1 (Мгуні 43) Металург З - Іллічівець 2 : 0 (Кривцов 36, Алозі 47)

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