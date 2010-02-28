Результати матчів 18-го туру Чемпіонату України
17:56, 28 лютого 2010Футбол 2012
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У Дніпропетровську кипіли пристрасті
Завершилися матчі 18-го туру Чемпіонату України з футболу.
Дніпро - Зоря 2:2 (Коноплянка 34, Гоменюк 65 – Скоба 52, Лазарович 93)
Шахтар - Ворскла 1:0 (Жадсон 45)
Чорноморець - Таврія 2:0 (Гришко 75, Сауседо 90)
Оболонь - Арсенал 0:0
Результати суботніх зустрічей:
Динамо - Кривбас 1 : 0 (Вукоєвич 70)
Карпати - Металіст 2 : 1 (Ощипко 18 пен., Голодюк 55 - Джексон 11)
Закарпаття - Металург Д 0 : 1 (Мгуні 43)
Металург З - Іллічівець 2 : 0 (Кривцов 36, Алозі 47)
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