Розклад телетрансляцій 18-го туру

Окрім України наш футбол показуватимуть у Східній Європі, на Близькому Сході та у Північній Африці. Для міжнародного перегляду будуть доступні чотири матчі 18 туру Епіцентр Чемпіонату України.

27 лютого

Карпати − Металіст

«Інтер+»

«НТВ-Плюс Наш футбол» (Росія)

«Polsat Futbol» (Польща)

«Boom Sport Two» (Румунія)

Металург З. − Іллічівець

«Інтер+»

28 лютого

Чорноморець − Таврія

«Інтер+»

Шахтар − Ворскла

«НТВ-Плюс Наш футбол» (Росія)

«Polsat Sport Extra» (Польща)

«Boom Sport Two» (Румунія)

«Kuwait TV3» (Кувейт + країни Близького Сходу та Північної Африки)

Прямі відеотрансляції цих матчів паралельно будуть доступні в Інтернеті на сайті Офіційного інтернет-транслятора Прем’єр-ліги − football.ua

Офіційний сайт УПЛ

