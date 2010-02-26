Розклад телетрансляцій 18-го туру
14:50, 26 лютого 2010Футбол 2012
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Інформація УПЛ
Окрім України наш футбол показуватимуть у Східній Європі, на Близькому Сході та у Північній Африці. Для міжнародного перегляду будуть доступні чотири матчі 18 туру Епіцентр Чемпіонату України.
27 лютого
Карпати − Металіст
«Інтер+»
«НТВ-Плюс Наш футбол» (Росія)
«Polsat Futbol» (Польща)
«Boom Sport Two» (Румунія)
Металург З. − Іллічівець
«Інтер+»
28 лютого
Чорноморець − Таврія
«Інтер+»
Шахтар − Ворскла
«НТВ-Плюс Наш футбол» (Росія)
«Polsat Sport Extra» (Польща)
«Boom Sport Two» (Румунія)
«Kuwait TV3» (Кувейт + країни Близького Сходу та Північної Африки)
Прямі відеотрансляції цих матчів паралельно будуть доступні в Інтернеті на сайті Офіційного інтернет-транслятора Прем’єр-ліги − football.ua
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