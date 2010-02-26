Луческу: «Складно коментувати гру»

Головний тренер «Шахтаря» після матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА спочатку дав оцінку двобою, що пройшов, після чого відповів на питання журналістів.

– Складно коментувати гру, у якій ми подали 17 кутових, а суперник жодного, ми нанесли 10 ударів до створу воріт, а вони лише один, ми 18 вдарили у сторону воріт, вони знов-таки один. Коли підіймаєшся на такий рівень, виступаєш у Лізі чемпіонів чи у Лізі Європи та дієш неграмотно у якомусь епізоді, то це відразу карається. Ми ж передбачали: єдиний варіант, який вони можуть використовувати, щоб забити, – це наш фол на фланзі, це означає, що ми приведемо до свого штрафного майданчика високих суперників. Так і вийшло. Хочу сказати, що ми грали проти добре організованої команди. Видно, що вони виступають у сильному чемпіонаті, знають, як захищати той рахунок, який для них прийнятний для проходу.

Ще раз повторюю: коментувати гру дуже важко, та пред’явити претензії до своїх гравців я не можу. За виключенням хіба що Развана. Ми три дні говорили про те, щоб не фолити на флангах, та не приводити до штрафної високих на зріст гравців суперника. На жаль, ми це зробили як у Лондоні, так і сьогодні. Був фол чи ні… Скоріш за все, його не було. Замора знав, як спровокувати це порушення, та досяг своєї мети. Шкода… Я вірив, що наша команда могла грати у фіналі Ліги Європи. Я аналізував матчі «Фулхема» проти «Ліверпуля», «Челсі», «Манчестер Юнайтед», вони грали практично на рівних, когось обігрували… Ми ж мали повну перевагу над цією командою. Але не реалізували її. За тієї гри, що ми сьогодні показали, нам, напевно, потрібен був нападаючий на кшталт Ібрагімовича, який би зміг завершувати всі моменти, які ми створювали. Не знаю, кого ще можна відзначити у плані техніки, ведення гри та командних дій. Можливо, тільки «Барселону». Шкода, що нам доведеться чекати ще цілий рік. Думаю, цей сезон міг би стати для нас теж гарним.

Коли я тренував бухарестське «Динамо», ми зустрічалися з «Андерлехтом». У них грали семеро голландців, їхній тренер Мос – теж голландець. Кто були арбітри? Теж голландці. За мою кар’єру мені жодного разу не трапився румунський рефері. Дивно, хто призначає арбітра-норвежця обслуговувати матч команди, у якій троє норвежців? Вони вийшли на поле, обіймаються, розмовляють… Нам не попався суддя ані чех, ані хорват, ані поляк. Мені дуже не сподобалося, як арбітри тлумачили гру і сьогодні, в Лондоні. Я не кажу, що суддя вплинув на кінцевий результат матчу. Просто констатую факт, який помітив.

– Містере Луческу, «Шахтар» купує якісних півзахисників. Дуглас Коста тому є прикладом. Дивлячись на гру команди, здається, що у нападі, крім Луіса Адріано, інших варіантів немає. Він може зіграти добре, а може – як цього разу. Чи не вважаєте ви, що варто купити форварда, який би відповідав рівню півзахисників?

– Ви маєте рацію, і мені складно відповісти на це питання. Купувати нападника-іноземця зараз немає сенсу: адже якщо наступного року буде ліміт на п’ять футболістів, то доведеться шукати яке-небудь місце для українського. Я давно чекаю, що Гладкий покаже той рівень, який нам потрібен. На жаль, сьогодні я його залишив крайнім нападником, а він сховався кудись на лівий фланг, і його практично непомітно. Таке відчуття, що він пішов з центральної зони, де б’ють, де нав’язують боротьбу, де велика агресія, кудись на фланг, де усього цього немає. А що стосується наших придбань, того ж Дугласа, Тейшейри, які насправді гравці високого рівня… Багато бразильців вже давно у команді. Напевно, вони думають над тим, щоб піти, і треба, щоб ми були готові до цього. Стиль гри мінятися не буде. Він достатньо видовищний та приємний для всіх. Тож міняти нічого не хотілося б. Сьогодні три гравця, імена яких я не називатиму, зіграли слабо, на низькому рівні.

Прес-служба ФК «Шахтар»