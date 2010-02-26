Шахтар зіпсував Януковичу свято
10:09, 26 лютого 2010Футбол 2012
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Донецький “Шахтар” на своєму полі зіграв у нічию 1:1 із лондонським “Фулхемом”... в 1/8 Ліги Європи зіграють “коттеджери”... у цьогорічних єврокубках не залишилось жодного українського клубу...
Київ. 26 лютого. УНІАН. Донецький “Шахтар” на своєму полі зіграв у нічию 1:1 із лондонським “Фулхемом” і вибув із подальшої боротьби у футбольній Лізі Європи УЄФА.
Як відомо, у першій зустрічі в Лондоні “гірники” програли з рахунком 1:2.
У сьогоднішньому матчі “Шахтар” змушений був відігруватися – на 33 хвилині за “Фулхем” забив Бреде ХАНГЕЛАНН. Зрівняти рахунок “Шахтар” спромігся на 69 хвилині – відзначився бразилець ЖАДСОН. Однак забити бодай ще один м’яч, щоб перевести гру у два додаткові екстра-тайми по 15 хвилин, “гірники” не змогли.
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