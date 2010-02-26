Шахтар розпрощався з Лігою Європи

Київ. 26 лютого. УНІАН. Донецький “Шахтар” на своєму полі зіграв у нічию 1:1 із лондонським “Фулхемом” і вибув із подальшої боротьби у футбольній Лізі Європи УЄФА.

Як відомо, у першій зустрічі в Лондоні “гірники” програли з рахунком 1:2.

У сьогоднішньому матчі “Шахтар” змушений був відігруватися – на 33 хвилині за “Фулхем” забив Бреде ХАНГЕЛАНН. Зрівняти рахунок “Шахтар” спромігся на 69 хвилині – відзначився бразилець ЖАДСОН. Однак забити бодай ще один м’яч, щоб перевести гру у два додаткові екстра-тайми по 15 хвилин, “гірники” не змогли.

