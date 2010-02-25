Сьогодні “Шахтар” багато атакуватиме

Донецьк. 25 лютого. УНІАН. Головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча ЛУЧЕСКУ запевняє, що сьогодні його команда у матчі-відповіді 1/16 розіграшу Ліги Європи УЄФА з англійським «Фулхемом» багато атакуватиме.

Про це він сказав на прес-конференції напередодні матчу, повідомили в прес-службі «Шахтаря».

«Ми багато атакуватимемо, буде багато взаємодій у довгих атаках – звісна річ, з великою увагою на загальнокомандні оборонні функції», – сказав М.ЛУЧЕСКУ. Одночасно, підкреслив він, «гірники» спробують не допустити контратак суперника.

За словами М.ЛУЧЕСКУ, дончанам треба забити «лише один гол» (у першому матчі в Лондоні «Шахтар» програв з рахунком 2:1 - УНІАН).

Наставник «Шахтаря» зазначив, що для нього найголовніше - «налаштувати гравців бути зібраними з першої до останньої хвилини». «Багато що залежатиме від наших двох центральних захисників, від того, як вони взаємодіятимуть», - доповнив він.

Кажучи про фізичну готовність команди, М.ЛУЧЕСКУ зазначив, що після першого матчу в Лондоні довелося поправляти функціональний стан Развану РАЦУ і АДРІАНО. «Тільки 23 лютого вони почали працювати в загальній групі», - констатував тренер. При цьому він акцентував, що рішення про участь у матчі названих футболістів він прийме тільки після вечірнього тренування напередодні матчу.

М.ЛУЧЕСКУ також запевнив журналістів, що капітан команди Даріо СРНА в донецькому матчі з англійцями буде стриманішим і не доведе справу до жовтої картки, як це сталося в Лондоні.

«Даріо імпульсивний, і така його реакція. Практично перед кожною грою я з ним розмовляю, прошу, щоб він не так реагував на рішення арбітра. Якщо йому треба буде, він поводитиметься як годиться», - запевнив М.ЛУЧЕСКУ.

Він також висловив сподівання, що 31-річний арбітр матчу норвежець Свейн МОЕН віддасть перевагу «технічному футболу, швидкому, в ліміті регламенту і розуму».

«Сподіватимемося, що він справиться з грою, дасть змогу командам показати все на футбольному полі, і прийматиме правильні рішення», - додав М. ЛУЧЕСКУ.