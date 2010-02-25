Відновилося будівництво Львівського стадіону до Євро-2012

Львів. 25 лютого. УНІАН. Сьогодні, 25 лютого, розпочався новий етап у будівництві стадіону у Львові, який прийматиме матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як інформує прес-служба, будівельні роботи розпочалися одночасно по всьому периметру будівельного майданчика, тоді як раніше будівництво велося лише на одній із сторін почергово.

У повідомленні наголошується, що «цей прогрес у будівництві став можливим завдяки якісно виконаній роботі в частині проектування робочих креслень об’єкту. Відтепер будівництво футбольної арени вестиметься із значно вищими темпами».

У коментарі УНІАН в.о. директора ЛКП «Дирекції з будівництва стадіону» Роман ЧЕРКАС зазначив, що «сьогодні на об’єкті працює близько 200 будівельників. Зокрема, здійснюється будівництво монолітних балок посадових рядів, які слугуватимуть опорою для трибун. Протягом цього року вже збудовані 6 монолітних балок на північній стороні стадіону. Всього по периметру арени повинні збудувати 68 балок».

За словами Р.ЧЕРКАСА, інтенсифікація будівництва львівської арени гарантує забезпечення вчасної здачі стадіону в експлуатацію.

Згідно з затвердженими УЄФА графіками будівництва, новий стадіон повинен бути зданий наприкінці липня 2011 року. На сьогодні роботи з проектування йдуть з випередженням графіка, а проектні рішення вчасно подаються генпідряднику з будівництва, вже збудовано 18% каркасу футбольної арени. Повністю виконані підготовчі та земляні роботи, на 100% споруджені фундаменти та колони посадкових рядів першого ярусу львівського стадіону.

Нагадаємо, 19 листопада 2009 року між Львівською міською радою – замовником будівництва стадіону, генпідрядником з будівництва ВАТ «Проектно-будівельним підприємством «Азовінтекс» та компанією «Арена.Ком» була підписана трьохстороння угода. Згідно з угодою компанія «Арена.Ком» була визначена лідером з проектування стадіону. Враховуючи те, що «Арена.Ком» є іноземною компанією, вона уклала угоди субпідряду із двома українськими компаніями: науково-дослідним та проектним інститутом сталевих конструкцій ім. Шимановського та проектною компанією «Арніка», яка здійснювала адаптацію проекту «Альпіни».