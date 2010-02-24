Чи готові футбольні поля до поновлення чемпіонату

Федерація футболу України разом з ПРЕМ’ЄР-ЛІГОЮ провели спільну нараду з приводу готовності стадіонів до весняної частини Епіцентр Чемпіонату України. Під час засідання представники національної асоціації заслухали звіт комісії ПЛ, яка інспектувала арени, чия готовність викликає занепокоєння. Уповноважені представники Прем’єр-ліги відвідали Ужгород, Львів, Одесу та київський стадіон «Оболонь». Остання споруда стала предметом суперечки між сторонами.

Спеціалісти Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань ФФУ стверджують, що 22 лютого о 15:30 самостійно проінспектували арену «пивоварів» і виявили там ряд суттєвих недоліків, головний з яких великі ділянки поля без трави. Але того ж дня і лише на півгодини пізніше на стадіон завітали фахівці ПЛ, які залишилась цілком задоволеними якістю футбольного газону. Також не було виявлено ділянок без трави, про що напряму свідчать фотографії зроблені з місця події.

Прем’єр-ліга щодня спілкується з керівниками клубів і стадіонів, які запевняють у належній готовності полів до весняної частини Епіцентр Чемпіонату України. Нагадаємо, що Регламентом змагань передбачене зарахування технічної поразки команді клубу-господаря поля у разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу.

Офіційний сайт УПЛ

