Після “коронації” Янукович поїде на футбол?

Донецьк. 24 лютого. УНІАН. Обраний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує увечері 25 лютого відвідати матч Ліги Європи між клубами «Шахтар» - «Фулхем» у Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції сказав Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, відповідаючи на питання, чи приїде В.ЯНУКОВИЧ на футбольний матч до Донецька.

«Точних даних немає. Але такі наміри у нього раніше були», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Матч у відповідь 1/16 Ліги Європи «Шахтар» - «Фулхем» почнеться о 20.00 25 лютого на стадіоні «Донбас Арена» в Донецьку.

