Дати та час початку матчів 20-го туру

Повідомлення УПЛ

Дирекція ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ затвердила дати проведення та час початку матчів 20-го туру Епіцентр Чемпіонату України відносно базового дня туру. 13 березня (субота)

Чорноморець - Кривбас 13:00

Металург З. - Металург Д. 15:00

Динамо - Ворскла 15:00

Карпати - Арсенал 17:00 14 березня (неділя)

Закарпаття - Зоря 13:00

Таврія - Іллічівець 15:00

Шахтар - Металіст 16:00

Дніпро - Оболонь 16:00 Офіційний сайт УПЛ



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