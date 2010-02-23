Дати та час початку матчів 20-го туру
17:52, 23 лютого 2010Футбол 2012
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Повідомлення УПЛ
Дирекція ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ затвердила дати проведення та час початку матчів 20-го туру Епіцентр Чемпіонату України відносно базового дня туру.
13 березня (субота)
Чорноморець - Кривбас 13:00
Металург З. - Металург Д. 15:00
Динамо - Ворскла 15:00
Карпати - Арсенал 17:00
14 березня (неділя)
Закарпаття - Зоря 13:00
Таврія - Іллічівець 15:00
Шахтар - Металіст 16:00
Дніпро - Оболонь 16:00
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