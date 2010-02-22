Євро-2012 шукає волонтерів

Упродовж лютого-квітня триватимуть зустрічі з охочими дізнатися більше про волонтаріат у ЄВРО-2012

Про це повідомляє прес-служба МОК «ЄВРО 2012 Україна».

Місцевий організаційний комітет «ЄВРО 2012 Україна» розпочинає кампанію з ознаймлення суспільства з волонтерським проектом УЄФА ЄВРО 2012™. Впродовж лютого-квітня 2010 року в усіх приймаючих містах України триватимуть зустрічі з охочими дізнатися більше про волонтаріат у ЄВРО 2012.

Офіційний набір волонтерів для УЄФА ЄВРО 2012™ почнеться влітку 2011-го, однак усі охочі можуть долучитися до процесу підготовки країни до турніру вже сьогодні, взяти участь у передтурнірних заходах УЄФА, в інших цікавих та корисних для країни проектах.

У церемонії жеребкування відбірного раунду ЄВРО 2012, яке пройшло 6-7 лютого у Варшаві, були задіяні 165 волонтерів, які допомагали в організації та проведенні заходу. Молоді люди прекрасно себе зарекомендували, а згодом оцінили цей досвід як унікальний, виявивши стійке бажання продовжити співробітництво з УЄФА.

За словами Директора Турніру Маркіяна Лубківського, започаткований у рамках УЄФА ЄВРО 2012™ волонтерський рух у майбутньому допомагатиме країні під час реалізації інших масштабних проектів, розвине почуття відповідальності, толерантності та взаємодопомоги в суспільстві.

«Зміна країни починається зі зміни способу мислення, поведінки кожного її громадянина. УЄФА ЄВРО 2012™ − це унікальний історичний шанс змінити країну. Ми поки що не уявляємо, якою силою володіє наше суспільство − якщо кожен із нас зробить малу добру справу, разом ми досягнемо неймовірного результату. Такий шанс не можна змарнувати!» − наголосив Маркіян Лубківський.

Про час та місце зустрічей у Львові, Харкові, Донецьку та Києві можна дізнатися, надіславши запит на VolunteersUKR@euro2012.com. Зустрічі проводить начальник відділу по роботі з волонтерами МОК «ЄВРО 2012 Україна» Андрій Банцер.

