Луческу: не мали програвати за всіма показниками

Після закінчення матчу 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА між «Фулхемом» та «Шахтарем» головний тренер донецької команди Мірча Луческу дав вичерпний аналіз минулого поєдинку.

- Добре, що у нас буде гра у відповідь, це важливо у таких змаганнях. У нас ще є шанс. Ми програли матч, який не мали програвати за всіма показниками. Відсутність ігрової практики у нас відчувалась, коли ми пропустили на перших хвилинах зовсім не обов`язковий гол. Після цього контролювали гру та мали незаперечну перевагу. Ми створили багато моментів, які потрібно було реалізовувати. Але, на жаль, не завжди знаходили правильні рішення. «Фулхем» забив після двох моментів, які ми вивчали, намагалися «закрити» їх, але не вийшло. І крім цих епізодів, за великим рахунком, господарі поля нічого не створили. Це була дуель між абсолютно різними стилями гри: «Фулхем», що базується на своєму функціональному стані і довгих передачах, і ми, що будували гру на техніці і швидкості роботи з м`ячем. В результаті, гадаю, вийшла видовищна, цікава гра для вболівальників. Тепер ми повинні зробити все можливе, щоб у Донецьку реабілітувати себе, обіграти «Фулхем» і пройти далі. Хочу відзначити, що це буде нелегко. «Фулхем» - добре організована команда, особливо в обороні. Потрібно буде знаходити варіанти для її розкриття, а також дійти до штрафного майданчика, щоб реалізувати ті моменти, що створимо. Сподіваюся, арбітраж у Донецьку буде сприяти видовищному, технічному футболу, а не силовому.

- Що ви маєте на увазі?

- На 20-й секунді арбітр дав фол, якого не було. Потім був кутовий, і після цього нам забили гол. Для господарів поля єдина можливість увійти в нашу штрафну - тільки стандартні положення. Тому багато стандартів були придумані, їх навіть не було. Я не хочу сказати, що рефері погано судив, він добре судив. Просто він діяв у певній манері, яка більше допомагала силового футболу, ніж техничному. А в першому таймі був пенальті на Ілсіньо, але призначити одинадцятиметровий суддя не наважився. Його збили, але арбітр не вказав на точку ... Вітаю «Фулхем», це дуже гарна команда, яка грає компактно та гарна саме у оборонному футболі. Сьогодні вона це продемонструвала. Тому я й кажу, що нам буде дуже складно.

- Наскільки для вашої команди важлива участь у цьому турнірі?

- Для нас є дуже важливий цей турнір. Наша команда заслуговує на те, щоб грати у фінальній частині будь-якого турніру, де бере участь. Тому що ми демонструємо видовищну гру, а це цікаво всім.

- У вас виникали проблеми в обороні. Як ви маєте намір вирішити їх у матчі-відповіді?

- Так, труднощі були. Особливо на лівому фланзі, де грав Рац. На зборах він багато часу не грав, бо був травмований, і брак ігрової практики був помітний. Упевнений, що в донецькому матчі він буде в іншому стані, і ми вирішимо цю проблему. Будемо говорити відверто, «Фулхем» не створив гольових моментів: у них було певне везіння, і вони зуміли скористатися тими двома можливостями. Що загалом-то й призвело до перемоги. Це зовсім не означає, що я не оцінюю особливості оборонної гри «Фулхема».



Офіційний сайт "Шахтар" (Донецьк)