Шахтар зіграв перший матч проти Фулхема

Київ. 19 лютого. УНІАН. Вчора ввечері донецький “Шахтар” програв з рахунком 1:2 лондонському “Фулхему” у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Як повідомляє офіційний сайт “гірників”, рахунок відкрив вже на 3-й хвилині матчу форвард хазяїв Геро, на 32-й хвилині “шахтар” Луїс Адріано зрівняв шанси команд, однак у другому таймі на 63 хвилині Замора приніс перемогу “дачникам”.

Матч-відповідь пройде 25 лютого в Донецьку на “Донбас Арені”.

