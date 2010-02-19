Шахтар зіграв перший матч проти Фулхема
12:24, 19 лютого 2010Футбол 2012
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Рахунок 1:2... Забивали Геро, Луїс Адріано та Замора... Все вирішиться 25 лютого в Донецьку на Донбас Арені
Київ. 19 лютого. УНІАН. Вчора ввечері донецький “Шахтар” програв з рахунком 1:2 лондонському “Фулхему” у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.
Як повідомляє офіційний сайт “гірників”, рахунок відкрив вже на 3-й хвилині матчу форвард хазяїв Геро, на 32-й хвилині “шахтар” Луїс Адріано зрівняв шанси команд, однак у другому таймі на 63 хвилині Замора приніс перемогу “дачникам”.
Матч-відповідь пройде 25 лютого в Донецьку на “Донбас Арені”.
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