Шейхи дивитимуться матчі української Прем’єр-ліги

Міжнародний партнер ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ компанія IMG реалізувала пакет медіа-прав 11 клубів на території Близького Сходу і Північної Африки. Ліцензію отримала компанія «Kuwait TV». Тепер аудиторія спортивного телеканалу «Kuwait TV3», який має ефірне покриття у 21 країні арабського світу, спостерігатиме за матчами української Прем’єр-ліги. Починаючи з весняної частини чемпіонату, у кожному турі кувейтці обиратимуть для трансляцій два поєдинки.

− Близький Схід − це перспективний ринок із вибагливим глядачем, − коментує цю угоду директор з розвитку ПЛ Вадим Галаган. − Тому у кілька разів приємніше, що «Kuwait TV» зацікавився нашим продуктом. Розширення телевізійного охоплення української Прем’єр-ліги на нові регіони Близького Сходу та Північної Африки − ще одне свідчення того, що наш телевізійний продукт стрімко розвивається. З наступного сезону, в разі об’єднання прав всіх клубів Прем’єр-ліги в єдиний пул, присутність українського елітного футбольного дивізіону у світовому інформаційному просторі може ще суттєвіше збільшитися. Відповідно, зростуть і доходи клубів від реалізації міжнародних медіа-прав.

Кувейт став п’ятою іноземною країною, телеканали яких транслюють матчі Прем’єр-ліги. Раніше ПЛ самостійно уклала ліцензійні угоди з телекомпаніями Росії та Румунії, а завдяки співпраці з компанією IMG до показу матчів приєдналися також Польща та Вірменія.

Офіційний сайт УПЛ

