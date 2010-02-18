Одеса готується до Євро-2012

Київ. 18 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України продовжити підготовку Одеси та Одеської області до фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про цей йдеться в Указі “Про деякі заходи щодо сталого розвитку міста Одеси та Одеської області”, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

Указ підписано з метою забезпечення використання інфраструктури Одеси та Одеської області під час проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, створення умов для дальшого розвитку їх туристичного і курортно-рекреаційного комплексу, на підтримку ініціативи Одеської обласної ради та Одеської міської ради.

Зокрема, уряд має вжити разом з Одеською обласною державною адміністрацією та за участю відповідних органів місцевого самоврядування ряд заходів.

Серед них завершення реалізації проектів, які було розпочато в Одесі та Одеській області у зв`язку з підготовкою до проведення Євро-2012, для використання їх як тренувальних баз, а також для задоволення потреб уболівальників під час проведення чемпіонату.

Кабмін також має продовжити роботу щодо розвитку туристичної інфраструктури Одеси та Одеської області, курортно-рекреаційного комплексу для забезпечення туристичних потреб, зокрема, пов`язаних із проведенням в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в тому числі щодо реалізації в рамках впровадження Стратегії сталого розвитку Одеси пілотного проекту зі створення парково-культурного комплексу «Зелений острів у центрі Одеси».

Крім того, В.ЮЩЕНКО доручив уряду вирішити питання щодо участі держави у фінансуванні вищезазначених заходах та передбачати у проектах законів про державний бюджет України на 2010, 2011 і 2012 роки відповідні бюджетні призначення.

Довідка УНІАН. 13 травня 2009 року було обнародувано рішення Виконкому УЄФА про те, що ігри чемпіонату Європи з футболу 2012 року пройдуть в Києві, Львові, Донецьку і Харкові, а також у польських містах - Варшаві, Вроцлаві, Гданську і Познані. Українські міста Дніпропетровськ і Одеса, як і польські Хожув і Краків, за рішенням УЄФА, не розглядаються як основні або резервні.