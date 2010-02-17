“Фулхем” та “Шахтар” розсудять бельгійці

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА між лондонським "Фулхемом" та донецьким "Шахтарем" обслуговуватиме суддівська бригада з Бельгії на чолі з Сержом Гюм`єнні.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

С.Гюм`єнні обслуговує міжнародні матчі з 2003 року, однак йому ще не доводилось судити ігри за участі “Шахтаря” або “Фулхема”.

Як повідомлялось, матч відбудеться 18 лютого на стадіоні "Крейвен Коттедж" у Лондоні. Початок о 22:05 за київським часом.

