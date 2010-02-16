Львів підписав маркетингову угоду з УЄФА

Міський голова Львова Андрій Садовий та директор турніру Євро-2012 Мартін Каллен підписали маркетингову угоду, яка є додатком до основного договору між УЄФА та Львовом.

Документ визначає умови співпраці між футбольним союзом та Львовом у частині використання авторських прав УЄФА, а також окремих маркетингових прав наданих місту, зокрема, організації фан-зон та інших заходів присвячених Євро-2012. Підписавши угоду, Львів гарантує УЄФА та його спонсорам захист усіх авторських прав Союзу європейських футбольних асоціацій, пов’язаних із турніром.

«Місту надається право, за погодженням з УЄФА, використовувати логотип турніру. Також Львів спільно з УЄФА створює логотип приймаючого міста та складений символ міста-господаря і локального спонсора» – зазначила начальник управління інформації та промоцій Департаменту «ЄВРО 2012» Львівської міськради Соломія Білонога.

За її словами, відповідно до маркетингової угоди приймаюче місто отримує право визначити чотирьох локальних спонсорів змагання. Зокрема, два з них мають бути комерційними структурами, а інші два – представниками ЗМІ (друковане видання та радіо).

Відповідно до підписаної угоди до 30 вересня, департамент «ЄВРО 2012» повинен надати УЄФА проект маркетингової концепції приймаючого міста, у якій буде детально вказано перелік заходів, які популяризуватимуть змагання у місті.

Інформаційний центр "Україна-2012", за інформацією Львівської міської ради