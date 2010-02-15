Блохін знову готовий тренувати збірну

У Росії шукають нового наставника футбольної збірної на заміну Гусу Хіддінку.

Агент ФІФА Шандор Варга вважає, що очолити збірну серед інших гідні Олег Блохін, Валерій Газзаєв і Юрій Сьомін.

"Гордєєв, Сьомін, Гаджиєв, Бердиєв, Блохін. Ось мої кандидатури. Це має бути людина з російським менталітетом, знанням мови. Вважаю, що президент РФС повинен обговорити кандидатуру з тренерами Росії", - розповів Варга в коментарі "Советскому спорту".

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