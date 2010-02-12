Кого Суркіс хотів би бачити в “Динамо”

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, що був би радий бачити в своїй команді нещодавно дискваліфікованого форварда "Фіорентини" і збірної Румунії Адріана Муту.

"Мені дуже подобаються Муту і Крістіан Ківу. Муту зараз потрапив у скрутну ситуацію, але він залишається прекрасним гравцем. У майбутньому я б хотів бачити його в київському "Динамо", - наводить слова Суркіса evz.ro.

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