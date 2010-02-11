УЄФА визначив телеканали, які покажуть Євро-2012

Німецькі телекомпанії ARD та ZDF продовжать довгострокове співробітницво з УЄФА, отримавши право на показ матчів ЄВРО-2012 на своїх загальнодоступних каналах.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Дует провідних телемовників Німеччини вже тривалий час транслює головні турніри під егідою УЄФА, в тому числі величезний зиск їм приніс показ матчів ЄВРО-2008.

Угода щодо ЄВРО-2012 визначає право компаній на пряму трансляцію 27 матчів турніру в Україні та Польщі, а також низки тематичних оглядів на загальнодоступних каналах Das Erste та ZDF. Крім того, висвітлення континентальної першості буде забезпечуватись завдяки інтернету, радіо та мобільному зв`язку. Право на реалізацію ліцензій на показ чотирьох поєдинків ЄВРО-2012, які не ввійшли до угоди, залишається за УЄФА.

"УЄФА радий поновити співробітництво з ARD та ZDF, нашими надійними та надзвичайно досвідченими партнерами у сфері трансляцій найзначніших спортивних подій, - відзначив керівник компанії UEFA Events Девід Тейлор. - УЄФА дуже задоволений тісними взаєминами з обома мовниками, тому з нетерпінням очікує співпраці з ними, аби разом подарувати німецькій аудиторії унікальні глядацькі враження".

