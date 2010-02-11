Суркіс назвав рецепт викорінення корупції серед арбітрів

Президент ФФУ Григорій Суркіс поділився рецептом викорінення корупції серед арбітрів.

На його думку, потрібно перш за все підняти зарплату суддям, інформує "Комсомольская правда в Украине".

"Людина буде боятися втратити свою добре оплачувану роботу і відповідно буде боятися брати хабарі. А зараз з маленькою платнею такого страху немає", - заявив голова Федерації футболу.

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