Суркіс назвав рецепт викорінення корупції серед арбітрів
11:15, 11 лютого 2010Футбол 2012
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Президент ФФУ Григорій Суркіс поділився рецептом викорінення корупції серед арбітрів.
На його думку, потрібно перш за все підняти зарплату суддям, інформує "Комсомольская правда в Украине".
"Людина буде боятися втратити свою добре оплачувану роботу і відповідно буде боятися брати хабарі. А зараз з маленькою платнею такого страху немає", - заявив голова Федерації футболу.
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