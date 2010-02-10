У Варшаві з’явились екскурсії на стадіон

Варшава. 10 лютого. УНІАН. У польській столиці на місці будівництва національного стадіону, де відбудуться матчі чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, запроваджено можливість он-лайн екскурсії.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, на офіційній веб-сторінці стадіону можна побачити якісну панорамну фотографію із місця будівництва, з якої можна „подорожувати” до інших точок, з яких відкриється нова панорама (http://stadionnarodowy.org.pl/news,251,Panorama-Stadionu-Narodowego-w-Warszawie.html).

Водночас, як повідомляється на сайті, на будівництві стадіону, спорудження якого має бути завершено в травні 2011 року, працює понад тисячу осіб.

Зараз готуються фундаменти під стовпи, на яких буде триматися дах стадіону.

Частина елементів даху нещодавно була доставлена на місце будівництва із Італії.

Як повідомляв УНІАН, на національному стадіоні у Варшаві в ході Євро-2012 відбудуться три групові матчі: відкриття з офіційною церемонією, один чвертьфінальний матч та один півфінальний.

Вартість будівництва національного стадіону, розрахованого на 55 тис. глядачів, становить близько 0,5 млрд. дол.

У Польщі матчі Євро-2012, котрий поляки проводять разом з українцями, також відбудуться у Вроцлаві, Познані та Гданську.