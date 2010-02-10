Чи встигне Донецьк на Євро-2012

Донецьк. 10 лютого. УНІАН. У підготовці об`єктів до майбутнього фінального туру чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Донецьку відзначається відставання від запланованої програми до трьох місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, «відставання сьогодні з комплектації устаткування злітно-посадкової смуги, відставання з комплексу нового терміналу” міжнародного аеропорту «Донецьк».

Мер зазначив, що це пов`язано тільки з недостатнім фінансуванням, але терміни відставання поки що не критичні, і після надходження коштів можна надолужити згаяний час.

«Сьогодні ще є повна можливість при нормальному фінансуванні наздогнати допущені відставання – там є відставання до трьох місяців», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він також повідомив, що поки що міська влада не знайшла взаєморозуміння і з власником готелю «Україна», тому на даний момент не визначені терміни початку і закінчення реконструкції цього готелю.

«З решти всіх об`єктів вносяться корективи і доповнення до державної програми підготовки до Євро-2012 на 2010 рік. І тепер уже частина об`єктів перейде на 2011 рік», - сказав мер.

