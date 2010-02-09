Хто стане першим суперником синьо-жовтих

Запланована на 24 або 25 травня цього року товариська зустріч збірних України та Гани – скасована. Ганці виступили з пропозицією до української сторони щодо перенесення поєдинку на 27 травня, на що отримали відмову, оскільки 29 травня українці запланували домашню гру з іншим учасником чемпіонату світу – Алжиром – повідомляє видання «Спорт-експрес в Україні».

Зараз ФФУ веде переговори про проведення товариського матчу з Данією і Фінляндією. Однак, найімовірніше, Гану замінить Литва, представники якої звернулися з відповідною пропозицією до української делегації вчора під час жеребкування Євро-2012 у Варшаві.

Інформаційний центр «Україна-2012»

