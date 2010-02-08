Динамо зіграє з представником англійської Прем’єр-ліги

Окрім анонсованих раніше контрольних поєдинків, які було заплановано провести на двох лютневих навчально-тренувальних зборах в Португалії та Іспанії, «Динамо» проведе ще два спаринги.

Так, у п`ятницю, 12-го лютого, підопічні Валерія Газзаєва зіграють проти представника англійської Прем`єр-ліги – «Бернлі». Нагадаємо, що 10-го числа «Динамо» зіграє з місцевим «Ольяненсе», а 14-го – з лідером чемпіонату Польщі «Віслою» із Кракова. Початок усіх матчів – 15:00 (17:00 за київським часом).

В Іспанії, окрім поєдинку з пітерським «Зенітом» (23 лютого), «Динамо» узгодило умови проведення контрольного матчу з московським «Локомотивом». Спаринг запланований на 22 лютого, час початку матчу буде повідомлено додатково.

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)

