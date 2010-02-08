Чим відрізняються Тимошенко і Янукович

Варшава. 8 лютого. УНІАН. Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС переконаний у підтримці новим главою Української держави проведення українцями й поляками чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН у Варшаві.

Г.СУРКІС зауважив, що глава українського уряду Юлія ТИМОШЕНКО та лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ, котрі зараз борються за президентських пост, неодноразово заявляли про підтримку Євро-2012.

«Не можу собі уявити, що це може змінитися в результаті того, що кандидат став Президентом», - сказав глава ФФУ.

Водночас він визнав складну ситуацію із фінансуванням об’єктів Євро-2012 за державні кошти через світову економічну кризу, котра призвела до різкого падіння бюджетних доходів.

„Є борги держави перед тими, хто виконує ці роботи, але вони не критичні», - сказав Г.СУРКІС.

Він висловив думку, що приватні інвестори можуть активніше долучитися до фінансування об’єктів Євро-2012, але це можливо у випадку створення необхідних преференцій (які робили б такі інвестиції вигідними – УНІАН).

Г.СУРКІС також запевнив, що на сьогодні, попри деякі проблеми із фінансуванням, всі роботи з підготовки до чемпіонату проходять згідно із затвердженим графіком.

Він також додав, що за підготовкою України та Польщі до Євро 2012 слідкує „майже вся світова спільнота”.

„На мій погляд, це визначальне для політиків, наших співгромадян та уболівальників”, - сказав президент ФФУ.