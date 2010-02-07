У Варшаві завершилось жеребкування відбору на Євро-2012

Варшава. 7 лютого. УНІАН. У столичному Палаці культури та науки завершилося жеребкування груп відбіркового турніру на чемпіонат Європи з футболу, котрий пройде в 2012 році в Україні та Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонію жеребкування відкрив глава польського уряду Дональд Туск, котрий назвав українців з поляками „першими переможцями” Євро 2012, відзначаючи їх успіх в підготовці до чемпіонату.

Жеребкування провели з української сторони Андрій Шевченко та Олег Блохін, а з польської Збігнєв Бонєк та Анджей Шармах.

Експерти називають рівними склади груп, зауважуючи, що найбільш гостра боротьба очікується в групі G, де за право виходу до фінальної частини чемпіонату будуть боротися Чорногорія, Уельс, Болгарія, Швейцарія та Англія.

Результати жеребкування:

Група А. Азербайджан, Казахстан, Бельгія, Австрія, Туреччина, Німеччина

Група Б. Андора, Вірменія, Македонія, Ірландія, Словаччина, Росія.

Група C: Фарерські острови, Естонія, Словенія, Північна Ірландія, Сербія, Італія

Група D: Люксембург, Албанія, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Румунія, Франція

Група E: Сан Маріно, Молдова, Угорщина, Фінляндія, Швеція, Голандія

Група F: Мальта, Грузія, Латвія, Ізраїль, Греція, Хорватія

Група G: Чорногорія, Уельс, Болгарія, Швейцарія, Англія

Група H: Ісландія, Кіпр, Норвегія, Данія, Португалія

Група I: Ліхтештейн, Литва, Шотландія, Чехія, Іспанія

Відбіркові матчі розпочнуться у вересні 2010 року й триватимуть до листопада 2011 року. Фінальна частину чемпіонату відбудеться влітку 2012 року.

