Хацкевич увійшов до штабу Маркевича

До тренерського штабу національної команди крім Семена Альтмана і Юрія Калитвинцева увійшли колишній півзахисник київського "Динамо" Олександр Хацкевич і тренер воротарів "Металіста" Андрій Кудимов.

Як повідомляє "Блик", головний тренер Мирон Маркевич і Юрій Калитвинцев візьмуть участь у жеребкуванні відбіркового турніру Євро-2012, яке пройде сьогодні у Варшаві.

Після цього наставник збірної відправиться до Туреччини, де "Металіст" проводить третій тренувальний збір. А Юрій Калитвинцев вилетить на Кіпр, керувати тренувальним процесом другої динамівської команди.

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