Хацкевич увійшов до штабу Маркевича
10:57, 07 лютого 2010Футбол 2012
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До тренерського штабу національної команди крім Семена Альтмана і Юрія Калитвинцева увійшли колишній півзахисник київського "Динамо" Олександр Хацкевич і тренер воротарів "Металіста" Андрій Кудимов.
Як повідомляє "Блик", головний тренер Мирон Маркевич і Юрій Калитвинцев візьмуть участь у жеребкуванні відбіркового турніру Євро-2012, яке пройде сьогодні у Варшаві.
Після цього наставник збірної відправиться до Туреччини, де "Металіст" проводить третій тренувальний збір. А Юрій Калитвинцев вилетить на Кіпр, керувати тренувальним процесом другої динамівської команди.
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