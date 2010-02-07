«Шахтар» прибуде в Лондон за 5 днів до гри з Фулхемом

«Шахтар» практично досягнув «екватору» свого іспанського збору. Прес-служба клубу повідомляє, що ще команда Мірчі Луческу має намір зробити у час, що залишився до від’їзду до Англії.

7 лютого. Українська частина донецької делегації, а це включаючи гравців, адміністраторів, медиків, робітників прес-служби та аналітичної групи, 27 осіб, відправиться у Малагу. Тут, у консульстві нашої країни, представники «Шахтаря» візьмуть участь у виборах президента України.

8 лютого. На «Шахтар» чекає фінальна гра групового раунду «Копа дел Сол» проти шведського «Кальмара». Початок матчу о 20.30.

9 лютого. Заплановане спільне тренування з московським «Локомотивом» (а не 10 лютого, як сповіщалося раніше).

10 лютого. Очевидно, Мірча Луческу дасть гравцям вихідний.

11 або12 лютого. Залежно від місця у групі, «гірники» зіграють заключний матч у «Копа дел Сол».

13 лютого. Приблизно о 17.00 «Шахтар» вилетить з Малаги у Лондон.

Прес-служба ФК «Шахтар»