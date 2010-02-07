uefa.com став україномовним

Офіційний сайт європейського футболу − UEFA.com був кардинально оновлений напередодні жеребкування кваліфікації ЄВРО-2012, пропонуючи до старту наступного єврокубкового сезону чимало додаткових можливостей та послуг, зокрема дві нові мовні версії − українську та польську.

Прагнучи відповідати найвибагливішим смакам як ключових фігур європейської футбольної родини, так і масового користувача, UEFA.com зазнав суттєвих змін та презентував свою бета-версію, що діятиме до кінця поточного сезону. Основний акцент зроблений на ще більш детальному висвітленні діяльності УЄФА та національних асоціацій, а також зручності користування UEFA.com як досвідченими, так і недосвідченими відвідувачами.

Новий UEFA.com пропонує інноваційну головну сторінку, завдяки котрій легше слідкувати за минулими, поточними та майбутніми подіями в європейському футболі. Оновлена структура та навігація забезпечує подвійні точки доступу до джерел інформації UEFA.com, а також містить низку спеціальних розділів, присвячених роботі УЄФА. Ще більша увага приділяється поточним заходам УЄФА, а крім того з`явилася потужна секція, яка детально розповідає про діяльність кожної з 53 національних асоціацій Європи.

Крім того перезапуск дозволяє сайту зазирнути в майбутнє, адже напередодні жеребкування кваліфікації ЄВРО-2012 мовна родина UEFA.com розширюється до 12 членів завдяки появі української та польської версій. І це ще далеко не все. У найближчому майбутньому UEFA.com запропонує низку інновацій, що дозволять йому з’явитися в абсолютно новому вигляді перед початком сезону-2010/11.

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