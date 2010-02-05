Дати та час початку матчів 18-го туру

УПЛ затвердила графік

Дирекція ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ затвердила дати проведення та час початку матчів 18-го туру Епіцентр Чемпіонату України. 27 лютого (субота)

Закарпаття - Металург Д. 13:00

Карпати - Металіст 15:00

Динамо - Кривбас 15:00

Металург З. - Іллічівець 17:00 28 лютого (неділя)

Чорноморець - Таврія 13:00

Оболонь - Арсенал 13:00

Шахтар - Ворскла 15:00

Дніпро - Зоря 16:00

Офіційний сайт УПЛ

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