Дати та час початку матчів 18-го туру
18:35, 05 лютого 2010Футбол 2012
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УПЛ затвердила графік
Дирекція ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ затвердила дати проведення та час початку матчів 18-го туру Епіцентр Чемпіонату України.
27 лютого (субота)
Закарпаття - Металург Д. 13:00
Карпати - Металіст 15:00
Динамо - Кривбас 15:00
Металург З. - Іллічівець 17:00
28 лютого (неділя)
Чорноморець - Таврія 13:00
Оболонь - Арсенал 13:00
Шахтар - Ворскла 15:00
Дніпро - Зоря 16:00
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