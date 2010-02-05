Шевченко назвав причину завершення кар’єри

Лідер київського Динамо прокоментував свої хронічні проблеми зі спиною.

"Зараз у нас важкий період, пов`язаний із великими навантаженнями на тренуваннях, тому слід бути гранично обережним. Втім, я живу з цією проблемою не перший рік і маю змиритися з нею", - сказав Андрій Шевченко в інтерв`ю "Спорт-Екпрес в Україні".

"Мій стан може бути стабільним, а може і погіршитися. Якщо це станеться, доведеться завершити кар`єру. Втім, я перебуваю під постійним наглядом німецького лікаря і сподіваюся ще якийсь час пограти на високому рівні".

football.ua

